Меняется и состав делегации, отметил глава российского МИД

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Киев теперь не упоминает третий раунд российско-украинских переговоров, у Украины меняется и состав делегации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.

"Они [киевский режим] пытались делать вид, что уровень нашей делегации не подходит, но вот уровень делегации Украины сейчас будет меняться. [Рустем] Умеров, бывший министр обороны едет к семье в Соединенные Штаты в качестве посла. Третий раунд переговоров, который мы предложили начать на неделе с 22 июня, до сих пор никак не упоминается в каких-либо украинских заявлениях, каких-либо советах, которые им дают западные кураторы. Вот теперь переговорщик еще уехал", - сказал он.