Таких запросов к странам ШОС от Тегерана не было, отметил глава МИД России

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Тегеран не обращался к странам ШОС с запросом о помощи в восстановлении инфраструктуры, которая была разрушена в ходе ударов США и Израиля. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Иранская сторона с такими просьбами не обращалась", - сказал глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя 9 дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали 3 ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.