Спекуляций и провокаций на тайваньскую тему становится все больше и больше, отметил глава МИД России

ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, которые увязывают конфликт на Украине с тайваньским вопросом, являются провокационными, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Спекуляций и провокаций на тайваньскую тему становится все больше и больше. Не так давно Макрон заявил примерно следующее: НАТО не будет вмешиваться в дела Азии, если Китай позаботится о том, чтобы Корейская Народно-Демократическая Республика не вмешивалась в дела Европы. Как вам это? Если позволить России - тот же Макрон - брать под контроль часть Украины, то что может произойти с Тайванем? Это откровенно провокационные заявления", - констатировал глава МИД РФ на пресс-конференции в Тяньцзине по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Как отметил министр, страны Запада продолжают уверять Пекин в том, что они следуют принципу "одного Китая", но при этом добавляют, что "статус-кво трогать нельзя". "Статус-кво означает, что Запад общается с Тайванем как с независимым государством, вооружает его, и прочие атрибуты независимости всячески подчеркивает", - добавил Лавров.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.