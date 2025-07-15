Лавров: более 30 государств и объединений примут участие в саммите "ШОС плюс"

По словам главы МИД РФ, предполагаемое количество участников саммита является показателем растущей притягательности, созидательной повестки ШОС для стран глобального Юга

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Россия ожидает участия в саммите "ШОС плюс" более 30 государств и многосторонних объединений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы ожидаем участия в этом мероприятии [саммите "ШОС плюс"] порядка 30 государств и многосторонних объединений", - сказал глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.

По словам министра, предполагаемое количество участников саммита - показатель растущей притягательности, созидательной повестки ШОС для стран глобального Юга, для стран мирового большинства.

Лавров сообщил, что мероприятие пройдет 1 сентября - "встык с заседанием Совета глав государств".