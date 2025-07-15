Лавров: Лаос получил статус партнера по диалогу в ШОС

Глава МИД РФ также напомнил, что в заседании формата ШОС+ будут участвовать порядка 30 стран и многосторонних организаций

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Лаосу предоставлен статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.

"Что касается желающих присоединиться к ШОС, сегодня принято решение о том, чтобы статус партнера Шанхайской организации был предоставлен Лаосской Народно-Демократической Республике", - сказал он.

Министр добавил, что большинство этих желающих стран будут участвовать в новом формате, который состоится сразу после саммита ШОС 1 сентября. "Этот формат называется "ШОС +". В нем будут участвовать порядка 30 стран и многосторонних организаций", - заключил он.