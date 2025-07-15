"Неприличное" давление на Трампа и санкционные войны. О чем рассказал Лавров

Россия хотела бы понять, что имеется в виду в заявлении президента США Дональда Трампа о 50 днях на украинское урегулирование, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что американский лидер испытывает "неприличное давление" со стороны НАТО и Евросоюза, желающих продолжения конфликта.

Лавров также заявил, что ущерб понесут сами авторы санкционных войн против России.

ТАСС собрал ключевые заявления главы МИД.

О заявлениях Трампа

Россия хочет понять, что стоит за заявлениями Трампа о 50 днях на украинское урегулирование: "Мы, конечно же, хотим понять, что стоит за этим заявлением [Трампа] - 50 дней. Было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов".

Трамп находится под огромным, "неприличным давлением Европейского Союза и нынешнего руководства НАТО, которое бесцеремонно поддерживает требования [Владимира] Зеленского, продолжает накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах".

О санкциях

Россия справится с новыми санкциями: "И так уже беспрецедентное количество санкций против нас объявлено. Справляемся, я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся".

Ущерб понесут сами авторы санкционной войны против России: "У нас, знаете, такая есть пословица: "Не рой другому яму [- сам в нее попадешь]". А то, что санкции, которые сейчас ввел Европейский Союз, и которые готовятся вновь в Брюсселе, и в санкционную эту воронку пытаются затянуть и Соединенные Штаты, <...> все это, конечно, уже нанесло очень серьезный ущерб европейской экономике".

Об украинском урегулировании

Страны ШОС "с пониманием воспринимают" позицию России о необходимости устранить коренные первопричины конфликта [на Украине] и признать сложившиеся территориальные реалии, гарантировать законные права русских и русскоязычных, в том числе на территориях, остающихся под контролем киевского режима".

Если Киев считает стамбульский формат исчерпанным, то это лишний раз подтверждает его "наплевательское отношение к собственным гражданам".

Проекты меморандумов России и Украины противоположны, "но всегда есть возможность для разговора".

Европейские лидеры запрещают киевскому режиму вести переговоры с Россией.

Третий раунд переговоров с Россией теперь Украиной не упоминается: "Они пытались делать вид, что уровень нашей делегации не подходит, но вот уровень делегации Украины сейчас будет меняться. [Рустем] Умеров, бывший министр обороны едет к семье в Соединенные Штаты в качестве посла".

Об иранской ядерной проблеме

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) привержены обеспечению права Тегерана "на мирное использование атомной энергии".

На встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи обсуждались возможные мирные решения проблемы: "Обсуждались реалистичные подходы к обеспечению развязки, которая была бы достигнуты мирным политико-дипломатическим путем при уважении тех решений, которые были приняты в Исламской Республике Иран давно".

Иран не обращался к странам ШОС с запросом о помощи в восстановлении инфраструктуры, которая была разрушена в ходе ударов США и Израиля.

О заявлениях Макрона