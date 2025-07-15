Лавров: Трамп мог назвать России срок не в 50 дней

Если бы на неделю с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть там уже и 30 дней осталось, заявил глава МИД РФ

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп мог бы предложить России не 50 дней на урегулирование украинского конфликта, а 30, если бы Киев назвал дату третьего раунда переговоров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.

"Если наши разъяснения, которые мы многократно передавали нашим коллегам, в том числе на моих встречах на полях мероприятий АСЕАН, если они просто игнорируются или не докладываются президенту Трампу - трудно судить, что за этим стоит. Но говорить о том, что нет никакого прогресса и поэтому 50 дней, если бы на неделю с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть, там уже и 30 дней осталось", - сказал он.

"Но это нас, конечно, не радует, но мы действуем по утвержденному президентом плану. И этот план заключается в гарантированном обеспечении законных интересов Российской Федерации в сфере безопасности и гарантированном обеспечении прав русских и русскоязычных, которые остаются жить на Украине вопреки всем нормам международного права", - добавил министр.