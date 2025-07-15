Глава МИД РФ также указал на стремление стран НАТО продвигать свою инфраструктуру на Дальний Восток, в регион Юго-Восточной Азии, Северо-Восточной Азии, создавать там альянсы с ядерной начинкой

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса "споткнулись" на Украине, но продолжают использовать Киев в качестве "наконечника" против России, делая вид, что доведут дело до конца. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Весь процесс отражает агрессивное продвижение НАТО на Восток. Они хотели поглотить Украину, споткнулись, но продолжают делать вид, что обязательно доведут дело до конца. А параллельно с тем, как они используют Украину в качестве наконечника своих ударов против России, хотя и все менее и менее заметных, параллельно они продвигаются и на Восток", - сказал глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.

Министр указал на "стремление стран НАТО продвигать свою инфраструктуру на Дальний Восток, в регион Юго-Восточной Азии, Северо-Восточной Азии, создавать там альянсы с ядерной начинкой". Он напомнил, что это проявляется "в таких опасных формах, как передача Филиппинам ракет в средней и меньшей дальности в наземном исполнении, которые были раньше запрещены российско-американским договором". "Это весьма и весьма серьезное оружие появится впервые в Юго-Восточной Азии, оно продвигается и в Европу, в том числе в Германию", - добавил Лавров.

"Поэтому их желание - обеспечить натовский контроль за ситуацией в сфере безопасности на всем Евразийском континенте вместо конструктивных альтернатив, которые мы продвигаем, Китайская Народная Республика, другие наши союзники, единомышленники по созданию архитектуры евразийской безопасности, открытой, равноправной и предусматривающей участие всех без исключения континентальных стран Евразии", - заключил глава МИД РФ.