Вице-губернатора Вологодской области Жестянникова назначили врио мэра Вологды

Сергей Жестянников сменил Андрея Накрошаева, который вернулся на работу в правительство региона, сообщили в пресс-службе городской администрации

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Первый заместитель губернатора Вологодской области Сергей Жестянников назначен временно исполняющим обязанности мэра Вологды. Он сменил Андрея Накрошаева, который руководил с марта 2024 года и вернулся на работу в правительство региона, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Сергей Геннадиевич - сильный руководитель с богатым опытом антикризисного управления и идеальный кандидат на эту должность. Все это он применит для подготовки областной столицы к празднованию ее 880-летия в 2027 году. Совместными усилиями будем поддерживать высокий темп работы и достигать результатов", - привела пресс-служба слова губернатора Георгия Филимонова.

Жестянников сохранит свои статусы в рабочих группах областного правительства, включая контроль исполнения поручений главы региона, работу по направлениям демографии, кадрового резерва и другим. Также он выступит в качестве куратора мэра Череповца Романа Маслова. Ранее Жестянников занимал пост главы Вологодского муниципального округа, с декабря 2023 года работал в областном правительстве, с июля 2024 года по 27 июня 2025 года возглавлял Вологодское заксобрание.

Накрошаев переходит на работу в правительство области, где возглавит министерство строительства. С 2018 по 2024 год он руководил областным департаментом дорожного хозяйства и транспорта.

Как сообщил Жестянников в своем Telegram-канале, сегодня он встретился с коллективом администрации, "в котором трудятся настоящие профессионалы". "Сейчас нам важно сосредоточиться на инфраструктурных проектах. В первую очередь, это объекты, которые должны быть сданы к юбилею Вологды. Плюс в зоне моего внимания будут следующие направления работы: реализация народосберегающих проектов и программ губернатора области, работа по повышению устойчивости бюджета областной столицы и наращивание инвестиционной привлекательности. Поддержка молодых специалистов, формирование возможностей для самореализации молодежи на территории города. Развитие проекта "Лето Русского Севера", культурные, спортивные и молодежные мероприятия, проекты в областной столице", - сообщил Жестянников.

Он также акцентировал внимание на вопросах благоустройства и уборки города. Из-за нехватки рабочих рук будут привлекать студенческие трудовые отряды, добавил Жестянников.