Матвиенко надеется, что король Бахрейна примет участие в российско-арабском саммите

Мероприятие пройдет в Москве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа примет участие в первом российско-арабском саммите в Москве.

"Мы очень надеемся, что его величество примет участие в первом российско-арабском саммите в Москве, который состоится 15 октября текущего года. Наш президент Владимир Владимирович Путин направил свое личное приглашение его величеству. Надеемся, что у него будет такая возможность посетить саммит", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом.

Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании между верхними палатами парламентов двух стран. Мероприятие прошло в рамках официального визита делегации Консультативного совета Национального собрания Бахрейна в Россию по приглашению Матвиенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа назвали запланированный на октябрь первый российско-арабский саммит особенно актуальным в условиях нестабильности на Ближнем Востоке. Как сообщали в МИД РФ, практически все арабские страны проявили интерес к мероприятию.