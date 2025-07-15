Представителем Минска по реализации договора о безопасности в СГ назначен Игорь Секрета

Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко

МИНСК, 15 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета назначен специальным представителем республики по вопросам реализации договора с РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства (СГ).

Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как сообщила пресс-служба лидера страны, в документе определены основные задачи специального представителя и закреплена обязанность государственных органов и иных организаций оказывать ему содействие.

Игорь Секрета родился в 1975 году. Должность заместителя главы МИД Белоруссии занимает с 31 марта 2025 года.

Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства вступил в законную силу 13 марта после обмена ратификационными грамотами. Он был подписан 6 декабря 2024 года в Минске президентами Белоруссии и России. По договору стороны обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, предпринимать соответствующие действия в политической, военной и других сферах в случаях посягательств на безопасность любой из сторон и СГ в целом.

В соответствии с документом стороны будут рассматривать вооруженное нападение на участника Союзного государства как акт агрессии против СГ в целом и будут принимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств. Также документ предусматривает, что в целях предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Белоруссии на территории республики могут создаваться военные и иные объекты Российской Федерации, а также размещаться воинские формирования Российской Федерации.