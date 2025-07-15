Оправдывая поддержку неонацистов и последователей гитлеровских коллаборационистов, французские власти уничтожают интернациональный антифашисткий код, отметил глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Правительство Франции уничтожает интернациональный антифашисткий код, оправдывая поддержку неонацистов и последователей гитлеровских коллаборационистов, а также стирает общую историческую память, инвестируя в войну и конфронтацию. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя предложение французских властей отменить праздник 8 мая, когда празднуется победа во Второй мировой войне над нацистской Германией.

"Оправдывая поддержку неонацистов и последователей гитлеровских коллаборационистов, французские власти уничтожают интернациональный антифашисткий код. Инвестируя в войну и конфронтацию, стирают общую историческую память. Не понимая, что забыть об ужасах Второй мировой и переписать ее историю в пользу русофобской конъюнктуры - значит, проложить путь для новых фюреров", - написал Слуцкий в Telegram-канале.

По словам политика, французские власти планируют сэкономить бюджет путем отмены праздника, что, по мнению Слуцкого, похоже на историческую амнезию. "Франция усиливает тренд на историческую амнезию? Премьер-министр Пятой республики Франсуа Байру предложил "сократить праздник" 8 мая, когда в Европе чествуют победителей над нацисткой Германией. Буквально - отменить выходной ради экономии бюджета", - написал он.

Слуцкий также добавил, что теперь, в случае отмены памятного праздника, французское население должно работать для "неонаполеоновских планов" президента страны Эмманюэля Макрона по милитаризации Европы и "многомиллиардных военных дотаций киевскому режиму". "Кощунственный секвестр! Особенно на фоне неонаполеоновских планов Макрона по милитаризации Европы и многомиллиардных военных дотаций киевскому режиму, а также безумных трат за счет собственных налогоплательщиков на "укрепление" НАТО и платежей за американское оружие. Вот на это, оказывается, французы должны работать!" - отметил он.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру во время презентации своего плана по снижению дефицита бюджета отметил, что власти Франции намерены отказаться от повышения пенсий и других соцвыплат в 2026 году, чтобы сэкономить €7,1 млрд в попытке сдержать рост госдолга, уже достигшего €3,3 трлн.

По его словам, также планируется отменить два государственных праздника, сделав их рабочими днями, однако какие именно праздники отменят, будет уточнено позже. В качестве предварительных примеров он привел 8 мая - день, когда празднуется победа во Второй мировой войне над нацистской Германией, и пасхальный понедельник.