Почетный директор центра исследования России и Центральной Азии отметил, что оба государства стремятся к установлению в мире более справедливого и рационального политического и экономического порядка

ШАНХАЙ, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Осознанное сближение Москвы и Пекина обусловлено наличием у России и Китая общих стратегических целей и интересов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил почетный директор центра исследования России и Центральной Азии Академии общественных наук Шанхая Пань Давэй, комментируя годовщину подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

"Сближение Китая и России является результатом эндогенных движущих сил в обеих странах, - сказал Пань Давэй. - Вследствие наличия совместных стратегических целей и интересов сближение Китая и России неизбежно". По его словам, в условиях трансформации современной системы международных отношений оба государства стремятся к установлению в мире более справедливого и рационального политического и экономического порядка. Москва и Пекин поддерживают формирование нового типа межгосударственных отношений, основанных на взаимном уважении, взаимной выгоде, совместном развитии, открытости и инклюзивности, добавил эксперт.

"Китай и Россия, будучи мировыми державами, несут ответственность и обязательства твердо стоять на правильной стороне истории, на стороне человеческого развития и прогресса, а также играют конструктивную роль в обеспечении мировой безопасности, стабильности, развития и процветания", - сказал профессор.

Пан Давэй отметил, что взаимодействие России и Китая не направлено против третьих стран. "Надо отметить, что оба государства находятся не в вакууме - отношения между ними в той или иной степени подвергаются влиянию различных факторов внешней среды, однако сближение КНР и России является следствием осознанного выбора и не зависит от того, как складывается текущая геополитическая ситуация", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем заложил правовую основу для развития двусторонних отношений. Благодаря договору эти отношения вступили на путь успешного и плодотворного прогресса, сказал эксперт. По его словам, главным содержанием российско-китайских отношений сейчас являются добрососедство, дружба, взаимовыгодное экономическое сотрудничество, атмосфера взаимопонимания, доверия и сотрудничества, координация в вопросах глобальной и региональной безопасности.

Как напомнил Пань Давэй, пограничный вопрос между Россией и Китаем окончательно решен, у обеих стран больше нет территориальных претензий друг к другу. "Ныне китайско-российская граница является связующим звеном и мостом дружбы между двумя народами, - сказал профессор. - Твердая воля и решимость обеих сторон всегда оставаться добрыми соседями, хорошими партнерами и добрыми друзьями, закрепленные в договоре, уже реализованы на практике". Полное урегулирование вопроса о границе заложило основу для успешного развития отношений и сотрудничества между двумя странами, внесло вклад в региональную и мировую стабильность и мир, отметил эксперт.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

В 2001 году президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. В нем указывается на отсутствие взаимных территориальных претензий. По словам Путина, этот документ заложил основу для качественного наращивания всего комплекса двусторонних связей Москвы и Пекина.