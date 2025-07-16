В ФРГ ранее делали противоречивые заявления, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Информация о том, что Германия пока не будет поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, дает надежду на сохранение остатков разума у европейцев.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Что касается дискуссии [о поставках дальнобойных ракет], насколько мы понимаем, были заявления президента [США Дональда] Трампа о том, что в плане Америки о таких поставках речь не идет. Что с европейцами - сейчас сказать, наверное, трудно. Были противоречивые заявления из Германии. Хотя по пресловутым "Таурусам" вроде бы пока какие-то, скажем так, остатки разума дают о себе знать, пока говорят о том, что Taurus не поставляется", - отметил представитель Кремля.