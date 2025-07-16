Песков: Россия призывает всех побудить Украину к продолжению переговоров

Пресс-секретарь президента назвал основными в этом случае посреднические усилия Соединенных Штатов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российская сторона призывает всех оказать содействие в том, чтобы побудить Киев продолжить прямые переговоры и назначить очередной раунд. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, не нужно ли Москве попросить партнеров о таком содействии.

"Мы всех призываем это сделать. В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов - президента [США Дональда] Трампа и его команды. И много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону. Потому что, я уже говорил, сейчас это выглядит так, что все слова о поддержке в свой адрес украинская сторона воспринимает не как сигнал к миру, а [как] сигнал к войне, к продолжению войны", - сказал Песков.

Второй раунд переговоров РФ и Украины прошел в начале июня. Стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, кроме того, договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Москва передала Киеву несколько тысяч тел погибших.

По итогам двух раундов переговоров в Стамбуле РФ и Украина договорились об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000", а также возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек.