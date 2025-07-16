Пресс-секретарь президента отметил, что поставки не прекращались

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. США как поставляли, так и будут поставлять оружие Украине, для них "это бизнес". Но теперь это будет оплачиваться на счет европейцев, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к решению лидера США Дональда Трампа продавать оружие НАТО для дальнейших поставок Украине.

"Это бизнес. Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит. Сейчас за них будут платить некоторые европейцы", - указал Песков.