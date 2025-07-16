Представитель Кремля отметил "совершенно оголтелый милитаристский настрой" европейских стран в адрес России

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Европейцы декларируют намерение тратить огромные средства на закупки вооружения, чтобы "дальше провоцировать продолжение войны" на Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать, что поставки вооружений Киеву уменьшатся на фоне решения о необходимости оплачивать средствами НАТО американское оружие для передачи ВСУ.

"Европейцы <…> декларируют свое намерение тратить несметные деньги на закупки вооружения, на то, чтобы дальше провоцировать продолжение войны", - сказал Песков, отметив, что "совершенно оголтелый милитаристский настрой" в Европе в адрес России. Пресс-секретарь президента указал, что эмоциональное состояние на европейском континенте " граничит с неадекватностью" и прогнозировать что-то в таких условиях очень сложно.