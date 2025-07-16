Европейцы показывают настрой "тратить несметные деньги" на закупки вооружения для Киева, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Европейцы сохраняют оголтелый милитаристский настрой в адрес Москвы, что уже граничит с неадекватностью. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, можно ли ожидать, что на фоне необходимости оплачивать из средств НАТО американское оружие для передачи Украине, поставки Киеву уменьшатся.

"Мы не знаем, - отреагировал Песков. - Пока мы видим: европейцы проявляют совершенно оголтелый милитаристский настрой и декларируют свое намерение тратить несметные деньги на закупки вооружения, на то, чтобы дальше провоцировать продолжение войны. Конечно, на фоне такого, граничащего с неадекватностью эмоционального состояния на европейском континенте очень сложно что-то прогнозировать".