Протокол предусматривает, что граждане Белоруссии, которые постоянно проживают в России, получат право избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду ратифицировал протокол о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, который предусматривает возможность участвовать в выборах в органы местного самоуправления (МСУ).

Документ был подписан 13 марта 2025 года в Москве.

Протокол предусматривает, что граждане Белоруссии, которые постоянно проживают в России, получат право избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления. Аналогичную возможность (но в отношении белорусских органов МСУ) получат граждане РФ, постоянно проживающие в Белоруссии.