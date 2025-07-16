Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что такую возможность получили избиркомы Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла решение предоставить восьми приграничным регионам возможность организации голосования на придомовых территориях и территориях общего пользования в рамках предстоящих выборов в сентябре.

"Решение принято", - заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Такую возможность получили избиркомы Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. Ранее о такой возможности сообщал зампред ЦИК РФ Николай Булаев. По его словам, это сделано в целях обеспечения безопасности граждан во время голосования. Решение о проведении такого голосования будут принимать региональные избиркомы в зависимости от текущей ситуации.