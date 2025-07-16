Председатель ЦИК призвала быть на страже и делать все для обеспечения безопасности граждан

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Избиркомы должны сделать все для обеспечения безопасности на выборах в сентябре, учитывая при этом цинизм "кровавых бандеро-гестаповцев". Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, в ходе которого было принято решение о возможности организации голосования на придомовых территориях и территориях общего пользования в восьми приграничных регионах РФ.

"Эти кровавые по уши бандеро-гестаповцы охотятся за мирными людьми <...>. Эти евроатлантические сатанисты не останавливаются ни перед чем, но мы должны жить по своим правилам, добиваться того, чтобы все было правильно и как надо, но учитывать цинизм и мерзость врагов, которые с нами воюют. Мы должны быть на страже и делать все для обеспечения безопасности граждан", - заявила Памфилова.