По словам Роберто Ванначчи Европа выработала свой собственный особый вид авторитаризма

РИМ, 16 июля. /ТАСС/. Евродепутат от итальянской партии "Лига", генерал Роберто Ванначчи обвинил в лицемерии призывающих отменить выступление народного артиста России Валерия Гергиева, которое запланировано на 27 июля в Королевском дворце Казерты. По его словам, Европа "в конечном итоге выработала свой собственный особый вид авторитаризма - однобокое мышление, замаскированное под демократию".

"Здесь проявляется чудовищное лицемерие этих людей", - сказал он итальянскому агентству AdnKronos. По мнению депутата, те, кто якобы "хочет снести стены и построить мосты, выступает за свободу, демократию, отмену границ и толерантность, первыми уничтожают всех, кто думает иначе". "И такие сферы, как культура, искусство и спорт, не являются исключением, - продолжил политик. - Если вы член партии "Альтернатива для Германии", вы не можете работать, а если вы российский деятель искусства, вы не можете выступать. И при этом мы финансируем НКО, которые привозят к нам нелегальных мигрантов. В этом и заключается суть прогрессивной мысли - полная открытость тем, кто служит их интересам, и немедленная казнь любого, кто осмеливается выступить против".

По словам Ванначчи, в Европе "наблюдается форма культурного расизма". "Гергиева подвергают санкциям не за то, что он сделал, а за то, что он представляет собой русского человека, не склонившегося перед западным диктатом", - считает европарламентарий.

Ранее вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно, представляющая оппозиционную Демократическую партию Италии, на своей странице в социальной сети X призывала отменить концерт. До этого она уже прибегала к политическому давлению с целью отмены мероприятий с участием российских артистов. В частности, ей удалось добиться отстранения от запланированного участия в оперных постановках Ильдара Абдразакова в неаполитанском театре "Сан-Карло". Тогда сама Пичерно сообщила об этом, в то время как администрация театра не представила официального объяснения причин.

"Трудно поверить, что Пичерно сделала это заявление без особой причины - ей явно нужна была дешевая медийная огласка", - прокомментировал Ванначчи.

Позиция местных властей

Губернатор южной итальянской области Кампания Винченцо Де Лука подтвердил, что концерт Гергиева состоится, несмотря на призывы его отменить. Он указал, что позиция властей региона заключается в поддержании диалога со всеми.

27 июля Гергиев в рамках фестиваля "Лето короля" выступит с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра. В программе заявлены произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Мориса Равеля. "Лето короля" проводится с 2016 года по инициативе губернатора Кампании при поддержке регионального правительства, Министерства культуры Италии, дирекции музея "Реджа ди Казерта" и театра имени Джузеппе Верди Салерно.