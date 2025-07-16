По итогам народного голосования в тройке лучших - Алена Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Занко

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ( "Единая Россия"), председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия"), а также Павел Крашенинников, возглавляющий комитет по госстроительству и законодательству ("Единая Россия") заняли первые три строчки в юбилейном, 25-м по счету, рейтинге "Коэффициент полезности депутатов Госдумы". Исследование по итогам весенней сессии 2025 года представили на пресс-конференции в ТАСС его авторы - политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин.

"Первые три места в топ-50 рейтинга полезности депутатов Госдумы заняли Андрей Картаполов, Андрей Макаров и Павел Крашенинников", - говорится в докладе.

Как отмечают авторы, Андрей Картаполов сохранил лидерство. Крашенинников со второй позиции переместился на третью, а Макаров с пятого места поднялся на второе. Тройку лидеров покинул глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), который в этом рейтинге занял шестую позицию.

Также в топ-10 рейтинга вошли Виктор Водолацкий, Ирина Яровая, Анна Кузнецова, Петр Толстой, Дмитрий Гусев, Сергей Боярский.

По итогам народного голосования в тройке лучших - Алена Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Занко. Топ по активности возглавили Ярослав Нилов, Михаил Делягин и Андрей Кузнецов, а по медийности - тот же Нилов, Анатолий Аксаков и Андрей Картаполов. Топ-50 по экспертному индексу возглавили Павел Крашенинников, Анна Кузнецова и Андрей Макаров", - говорится в докладе.

Всего в топ-50 самых эффективно работающих парламентариев вошли 34 представителя "Единой России", семеро справороссов и пять депутатов от ЛДПР, по два от коммунистов и "Новых людей". Большинство из них представляют регионы Центрального федерального округа.

Замыкает список из 435 фамилий Геннадий Семигин, которому уступил это место Дмитрий Кузнецов (оба "Справедливая Россия").

Доминирование единороссов

Как отмечают авторы доклада, партия "Единая Россия" вновь занимает большую часть верхних позиций рейтинга, что свидетельствует о ее "значительном влиянии и активности в Госдуме".

"Единая Россия" значительно опережает другие фракции, что подтверждает ее доминирующую позицию в Госдуме. Например, из топ 10 8 мест принадлежат ее представителям", - отмечается в докладе.

Депутаты от оппозиционных фракций, таких как ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду", по одному присутствуют в топ-10, при этом в данной десятке нет представителей КПРФ.

Авторы исследования отмечают, что депутаты с высокой активностью в Госдуме часто имеют высокий рейтинг, однако некоторые парламентарии с низкой активностью все равно входят в топ 10 благодаря другим критериям. "Активность в Госдуме - важный, но не единственный фактор рейтинга. Народное голосование и экспертная оценка также играют значительную роль", - делают вывод эксперты. По их мнению, низкие рейтинги могут быть связаны с недостаточной активностью, слабой цитируемостью или низкой поддержкой избирателей.

Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовались четыре критерия: индекс народного голосования (возможности депутата мобилизовать сторонников), активность депутата в Госдуме (законотворческая активность), медийность (количество упоминаний о депутате в СМИ), а также работа в регионе (оценка работы депутатов на конкретной территории экспертами). На итоговый рейтинг влияют несколько критериев. Например, депутаты с высокой активностью могут компенсировать более низкие оценки по другим критериям.

При этом спикер Госдумы не участвует в рейтинге. "Как третье лицо в государстве он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом. Также из рейтинга исключены лидеры думских фракций", - отмечают авторы исследования.