16 июля, 15:47

В ГД предложили обязать хозяев собак опасных пород получать справку от психиатра

Депутат от фракции "Новые люди" Амир Хамитов отметил, что действующие законодательные нормы не гарантируют безопасность окружающих при выгуле собаки потенциально опасной породы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Амир Хамитов обратился к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением ввести обязательную лицензию для владельцев собак потенциально опасных пород, для получения которой нужно будет сдать экзамен и получить справку от психиатра. Документ есть в распоряжении ТАСС.

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Депутат отметил, что действующие законодательные нормы не гарантируют безопасность окружающих при выгуле собаки потенциально опасной породы, поскольку владение такой собакой требует от гражданина высокой ответственности, специальных знаний и умения контролировать животное.

"В этой связи считаю необходимым ввести обязательную лицензию для владельцев собак потенциально опасных пород, предусматривающую: обязательное прохождение экзамена по основам безопасности обращения с собакой опасной породы, основам дрессировки, ответственности владельца и правилам выгула; наличие справки от психиатра, подтверждающей, что гражданин психически здоров и способен адекватно контролировать поведение животного", - указано в документе.

По мнению парламентария, принятие таких мер позволит создать условия, при которых хозяева собак опасных пород будут осознанно подходить к владению животных, а также повышения безопасности граждан в общественных местах. 

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