СФ внес в свой регламент процедуру приведения к присяге генпрокурора

Назначение осуществляется президентом РФ в соответствии со статьей 129 конституции после консультаций с Совфедом

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совфед на пленарном заседании принял постановление об изменении своего регламента, в который вносится процедура приведения к присяге генерального прокурора РФ на заседании верхней палаты.

"Лицо, назначенное президентом Российской Федерации на должность генерального прокурора, приводится к присяге председателем Совета Федерации на ближайшем заседании. В случае необходимости председатель Совета Федерации может созвать внеочередное заседание палаты", - говорится в постановлении, которое приняли сенаторы.

Назначение генпрокурора осуществляется президентом РФ в соответствии со статьей 129 конституции после консультаций с Совфедом.