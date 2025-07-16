Мальчик в возрасте 13 лет воссоединился с родителями в России при посредничестве Катара, рассказала омбудсмен

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Мальчик в возрасте 13 лет, находившийся на Украине, воссоединился с родителями в России при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при посредничестве Катара.

"Продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах, которую ведем по поручению президента России Владимира Путина. При нашей поддержке с Украины в Россию к маме и папе приехал мальчик", - сказала Львова-Белова журналистам.

Детский омбудсмен отметила, что в 2016 году бабушка по линии матери уехала с внуком на Украину в связи с семейными обстоятельствами, ситуация изменилась и семья приняла решение о возвращении ребенка в Россию, воссоединиться с близкими хотел и сам мальчик.

"Мы взяли обращение в работу. И при содействии Государства Катар, Международного комитета Красного Креста, профильных ведомств помогли в воссоединении мальчика с близкими", - сказала Львова-Белова.

Всего при содействии института уполномоченного с начала специальной военной операции с родственниками в России воссоединились 25 детей из 17 семей и 101 ребенок из 81 семьи - с родственниками на Украине и в третьих странах.