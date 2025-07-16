Глава государства, как ожидается, посетит местные производства

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск с рабочей поездкой.

Глава государства, как ожидается, посетит местные производства.

Последняя поездка главы государства в Магнитогорск проходила в августе 2021 года. Тогда президент Путин на месте знакомился с обстановкой в районе природных пожаров в Челябинской области, после чего провел совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия и отдельную встречу с губернатором Алексеем Текслером.

Саму же Челябинскую область глава государства посещает регулярно - в последний раз в феврале 2024 года. Президент держит на контроле развитие региона - как промышленное, так и социальное, находится на постоянной связи с руководством области.

Магнитогорск также остается в поле зрения президента. В сентябре 2024 года Путин подписал указ о подготовке к празднованию 100-летия города, которое будет отмечаться в 2029 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин во время рабочей поездки в Магнитогорск посетит один из цехов металлургического комбината, а также пообщается с руководством предприятия. Представитель Кремля также анонсировал встречу с Текслером.