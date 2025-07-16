С 2022 года страны альянса выделили на поддержку режима Зеленского более $234 млрд, более половины из которых предоставлены США, отметил секретарь Совета безопасности РФ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Украинская тема в этом году стала второстепенной и откровенно токсичной для Североатлантического альянса. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в интервью "Коммерсанту".

"Не вызывает удивления тот факт, что украинская тема в текущем году стала второстепенной и откровенно токсичной, - сказал он. - Примечательно, что в Венгрии, США, Словакии и Турции не хотели видеть Владимира Зеленского на саммите, о чем заявил венгерский премьер Виктор Орбан".

По словам Шойгу, главарю киевской хунты все-таки пообещали дальнейшую поддержку, а также очередные транши военной и финансовой помощи. "При этом и здесь у европейцев есть очередная лазейка, ведь траты на поддержку Украины будут учтены при расчете оборонных расходов", - пояснил он.

Кроме того, как отметил секретарь СБ, нельзя забывать, что американская помощь всегда составляла значительную часть от общей суммы. Шойгу обратил внимание, что с 2022 года страны альянса выделили на поддержку режима Зеленского более $234 млрд, более половины из которых предоставлены США.

"Неудивительно, что на фоне заявлений Вашингтона о приостановке военной помощи Украине всем известная "фон-комиссарша" сразу же начала требовать увеличить соответствующие поставки со стороны ЕС, - указал он. - А ведь европейским государствам - членам НАТО еще предстоит нарастить собственные военные расходы во исполнение решения саммита альянса в Гааге".