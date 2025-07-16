Шойгу: увеличение военных расходов стран НАТО произойдет за счет урезания соцпрограмм

Секретарь СБ РФ также не исключил, что в целях минимизации рисков серьезного недовольства граждан своих стран ЕС решится на использование незаконно замороженных, украденных российских государственных средств

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Увеличение военных расходов стран НАТО произойдет за счет урезания социальных программ, увеличения налогов и роста долгов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в интервью "Коммерсанту".

"Если расходы стран НАТО на военные нужды за 2024 год составили $1,5 трлн, то к 2035 году это будет уже порядка $4 трлн. Гигантская сумма. Таким образом, чтобы достичь согласованного на саммите уровня расходов, странам альянса потребуются значительные ресурсы. Где их найти? Безусловно, высвобождение произойдет в первую очередь за счет урезания социальных программ и наращивания заимствований, усиления налоговой нагрузки на европейское население и бизнес", - отметил он.

Шойгу также не исключил, что в целях минимизации рисков серьезного недовольства граждан своих стран ЕС решится на использование незаконно замороженных, украденных российских государственных средств. "Европейцы обсуждают возможность перевода почти €200 млрд, хранящихся в бельгийском клиринговом центре по ценным бумагам Euroclear, в более рискованные активы с высокой доходностью. При этом они полагают, что этот метод позволит им избежать обвинений в краже суверенного капитала. Стоит отметить, что на процентах за 2024 год они "заработали" около €7 млрд", - добавил он. При это секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Евросоюз будет вынужден ответить за каждый украденный у России цент.

Шойгу также обратил внимание на публикацию в марте 2025 года Белой книги по европейской обороне - "Готовность 2030". "В документе предусмотрено направление €800 млрд на укрепление оборонных возможностей ЕС до 2030 года. По сути, эта сумма соответствует показателям, о которых договорились на Гаагском саммите НАТО. Таким образом, европейцы приготовили себе еще один способ выдать ранее согласованное повышение расходов на оборонные нужды за согласие на требования Дональда Трампа. Очередное надувательство!" - констатировал он.

"Несмотря на упомянутые манипуляции с цифрами, увеличение военных расходов приведет к существенному ухудшению макроэкономических показателей стран Евросоюза. На этом фоне продолжают расти и так уже непомерные долги натовских государств. Например, по итогам 2024 года государственный долг ФРГ превысил €2,6 трлн, что составляет порядка двух третей от германского ВВП. Заимствования же Лондона вовсе превышают их ВВП, составляя в абсолютных числах свыше €3 трлн. Возникает вопрос: а как будут отдавать?" - отметил Шойгу.