Среди европейцев растет число сомневающихся в правильности курса Брюсселя на безоговорочное противостояние с РФ, указал секретарь СБ РФ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Перспективы восстановления контактов между Россией и странами Европы существуют, поскольку руководство ЕС не сможет долго заглушать голоса своих граждан. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в интервью "Коммерсанту".

"Безусловно, есть, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы все видим, как среди европейцев растет число сомневающихся в правильности курса Брюсселя на безоговорочное противостояние с Россией. Вместе с тем такие настроения самым жестким образом подавляются". "Однако чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан и ухудшать их благосостояние под предлогом "российской угрозы", тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией и мирному сосуществованию с нашей страной", - подчеркнул Шойгу.