Берлин вынужден спасать даже сверхприбыльные в прошлом автогиганты, "проводя унизительные для себя переговоры с Вашингтоном о смягчении пошлин на импортируемые из ЕС автомобили, а также узлы и комплектующие для них", добавил секретарь СБ РФ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу не стоит забывать об участи гитлеровской Германии, обломавшей зубы о Советский Союз, и о цене, которую человечество заплатило за неуемные военные амбиции. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в интервью "Коммерсанту".

"Возьмите, например, Германию. Еще в недавнем прошлом она считалась локомотивом европейской экономики. Однако запредельная антироссийская истерия, поддержка преступного киевского режима и, как следствие, беспрецедентные расходы на оборону, отказ от поставок энергоносителей из России - все это быстро загнало германскую экономику в состояние рецессии, привело к деиндустриализации и росту государственного долга, который сегодня превышает 60%", - отметил он. Секретарь СБ РФ указал, что практически все сектора экономики ФРГ находятся в состоянии спада, "с которым Германия не сталкивалась с середины прошлого века, когда Советским Союзом был повержен преступный нацистский режим".

Сегодня, добавил Шойгу, Берлин вынужден спасать даже сверхприбыльные в прошлом автогиганты, "проводя унизительные для себя переговоры с Вашингтоном о смягчении пошлин на импортируемые из ЕС автомобили, а также узлы и комплектующие для них". При этом основная часть сокращений приходится на промышленный сектор: порядка 30 предприятий объявили о намерении уволить в общей сложности свыше 20 тыс. человек.

"И в подобных условиях нарастающего кризиса в ходе недавнего саммита НАТО в Гааге канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах утроить бюджет Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ - прим. ТАСС) в целях создания самой крупной конвенциальной армии в Европе", - сказал секретарь СБ РФ. Он напомнил, что, выступая в Бундестаге (парламенте Германии), Мерц официально подтвердил планы правительства относительно расходов на оборону в размере 3,5% ВВП к 2029 году, что составляет 153 млрд евро. При этом канцлер ФРГ вновь высказался за "наращивание санкционного давления на Россию и подчеркнул важность ведения переговоров с Москвой исключительно с позиции силы".

"Здесь поневоле напрашиваются исторические параллели с Адольфом Гитлером, стремившимся поработить весь мир, но обломавшим зубы о Советский Союз, который он в преддверии Великой Отечественной войны называл колоссом на глиняных ногах без головы. Однако именно этот "колосс" и раздавил несостоявшегося художника, - подчеркнул Шойгу. - Фридриху Мерцу и его коалиционным партнерам не следует забывать о страшной цене, которую заплатило человечество, в том числе немецкий народ, за неуемные амбиции, разжигание войны и гибель миллионов людей, которыми отметился его печально известный соотечественник".

Цена санкций

Секретарь СБ РФ задался вопросом, почему простые граждане ФРГ "должны страдать от авантюризма и некомпетентности германской власти". По его мнению, "ответ на этот и многие другие неприятные вопросы народ Германии даст на избирательных участках", и едва ли нынешние берлинские власти будут им довольны.

Шойгу также указал на роль санкций в ухудшении экономического положения европейцев. Он отметил, что сами "евробюрократы не могут не знать, что применение ограничительных мер правомерно и допустимо только по решению Совета Безопасности ООН и только в тех случаях, когда констатируется наличие угрозы международному миру и безопасности".

"Эта норма четко прописана в главе VII Устава ООН. Потеряв голову от безнаказанности, Брюссель пачками принимает очередные антироссийские санкционные пакеты, не понимая, что собственноручно не только ослабляет экономические системы европейских стран, но и ставит себя вне норм международного права, в первую очередь основополагающих документов ООН. При этом Всемирная торговая организация, которая, казалось бы, должна вырабатывать правила международной торговли, предпочитает оставаться в стороне", - подчеркнул секретарь СБ РФ.