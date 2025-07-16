Секретарь СБ РФ указал, что Совет не наделен полномочиями учреждать уголовные трибуналы и определять акты агрессии

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Спецтрибунал Совета Европы (СЕ) и Украины не имеет ничего общего с нормами международного права, западные кураторы не проводят добротную юридическую экспертизу таких антироссийских механизмов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в интервью "Коммерсанту".

Секретарь СБ отметил, что на сегодняшний день Международный уголовный суд (МУС) доказал полную несостоятельность и неспособность выполнять свою основную функцию - привлекать к ответственности лиц, виновных в геноциде и военных преступлениях. "Я имею в виду в том числе абсолютно преступные натовские бомбардировки Югославии, повлекшие за собой большие человеческие жертвы и разрушения", - указал Шойгу.

"На этом фоне нелепым и кощунственным выглядело пышно обставленное подписание [Владимиром] Зеленским и генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе некоего соглашения о создании так называемого спецтрибунала, что является очередной неуклюжей попыткой еще сильнее раздуть антироссийскую пропагандистскую шумиху. Эта институция, пока что существующая лишь на бумаге, имеет еще меньше общего с общепризнанными нормами международного права, чем ставший окончательно нелегитимным МУС. <...> По-видимому, брюссельские и страсбургские кураторы подобных проектов настолько ослеплены русофобией, что не утруждают себя проведением добротной юридической экспертизы учреждаемых на скорую руку антироссийских санкционных механизмов", - подчеркнул он.

Шойгу указал, что Совет Европы не наделен полномочиями учреждать уголовные трибуналы и определять акты агрессии. "Отмечу, что зарубежными, в первую очередь западными экспертами в области международного права уже высказаны большие сомнения в легитимности и эффективности спецтрибунала, который не имеет права кого-либо задерживать или осуждать. Кроме того, среди инициаторов учреждения этой сомнительной структуры уже появились существенные разногласия по вопросу ее финансирования", - отметил он.

"Кстати, благодаря МУС и США в истории мировой юриспруденции появился новый термин - "подсанкционный прокурор", - добавил секретарь СБ.

Об инициативе по созданию спецтрибунала

В начале года Еврокомиссия сообщила, что Евросоюз, Совет Европы и Украина заложили правовые основы для создания специального трибунала по неким "преступлениям России" на Украине. Утверждается, что "трибунал будет иметь полномочия привлекать к ответственности российских политических и военных лидеров, которые несут наибольшую ответственность за преступление агрессии". В июне Совет Европы и киевский режим подписали соглашение о создании спецтрибунала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет рассматривать присоединение третьих стран к трибуналу Совета Европы и Украины как враждебный демарш.