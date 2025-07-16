Сенатор Никонорова: создание спецтрибунала Украиной и СЕ не повлияет на курс РФ

Россия продолжит защиту своего суверенитета, указала член комитета Совета Федерации по международным делам

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Обвинительные приговоры создаваемого Украиной и Советом Европы так называемого спецтрибунала не повлияют на выбранный Россией курс, страна продолжит защиту своего суверенитета. Такое мнение высказала ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам, бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее депутат Украины Ярослав Железняк сообщал, что 15 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Решение о ратификации было принято единогласно.

"Очень многие российские политики и общественные деятели, включая вашу покорную слугу, уже находятся в различных санкционных списках, на которые уже мало кто вообще обращает внимание. Вполне возможно, такие заявления о создании спецтрибунала и "российской агрессии" могут быть частью западной пиар-кампании - это нам также не в новинку. Убеждена, что вне зависимости от заключаемых соглашений, введения новых санкционных пакетов и попыток создания квазиюридических механизмов, Россия будет неизменно придерживаться выбранного курса", - сказала Никонорова.

Она добавила, что Россия продолжит "обеспечивать защиту государственного суверенитета и работать над созданием многополярного мира, в котором международные акторы будут помнить о верховенстве права".

Также собеседница агентства напомнила, что Совет Европы не наделен полномочиями ни по определению какой-либо страны как агрессора, ни по применению соответствующих мер по восстановлению мира и безопасности. Такое право по юридическим актам закреплено за Советом Безопасности ООН. "А пока мы наблюдаем за политизированными решениями ангажированных международных организаций, действия которых направлены отнюдь не на урегулирование конфликта. Происходящее больше похоже на попытку тушить пламя бензином", - подытожила сенатор.

В начале года Еврокомиссия сообщила, что Евросоюз, Совет Европы и Украина заложили правовые основы для создания "специального трибунала" по неким "преступлениям России" на Украине. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные международные структуры и так называемые эксперты "сознательно занимают абсолютно однобокую неконструктивную позицию, они не готовы смотреть в реальность". Он подчеркнул, что эти эксперты "молчали с 2014 года, когда киевский режим направил танки" против своих же граждан, которые не приняли смену власти в стране.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет рассматривать присоединение третьих стран к "юридически ничтожному" трибуналу Совета Европы (CE) и Украины как враждебный демарш.