Президент посещает Магнитогорск с рабочей поездкой

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообщался в своем автомобиле Aurus с полномочным представителем в Уральском федеральном округе (УФО) Артемом Жогой и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером во время поездки по Магнитогорску.

Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск 16 июля.

Жога и Текслер вышли из президентского лимузина Aurus вместе с Путиным, когда автомобиль главы государства приехал на территорию Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин пообщался с полномочным представителем и губернатором во время поездки по городу. "Да", - сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Путин сообщал, что при необходимости может провести совещания прямо в лимузине Aurus.

Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат. Помимо Жоги и Текслера, его сопровождали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников и генеральный директор комбината Павел Шиляев.