Пока остается еще много проблем, указал президент России

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Отношения России и Международного олимпийского комитета (МОК) понемногу восстанавливаются, отметил президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочими Магнитогорского металлургического комбината.

Один из участников беседы спросил его мнение относительно того, будет ли спортивное самбо включено в олимпийскую программу.

"У нас с олимпийским комитетом еще много проблем", - заметил Путин до того, как высказаться о самбо. А чуть позже добавил: "У нас постепенно сейчас восстанавливаются отношения с олимпийским комитетом".

Самбо же президент назвал не только зрелищным, но и демократичным видом спорта. Он считает, что стоит побороться за включение самбо в олимпийскую программу, тем более что у России в нем хорошие показатели. Путин сам является мастером спорта по самбо и дзюдо.

В 2021 году самбо получило признание Международного олимпийского комитета и олимпийский статус, а в 2024 году министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ о признании самбо олимпийским видом спорта в России. В программу Олимпийских игр самбо пока не включено.