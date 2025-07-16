Молодой семье с ребенком "государство подставит плечо", отметил российский лидер

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время встречи с рабочими Магнитогорского металлургического комбината посоветовал не откладывать рождение ребенка.

К президенту во время посещения Магнитогорского металлургического комбината обратился один из рабочих, который сообщил, что недавно женился, но откладывает рождение ребенка, так как его семья не попадает в льготные программы.

"То, что вы женились, - это хорошо, то, что откладываете рождение ребенка, - это ошибка", - сказал глава государства, добавив, что молодой семье с ребенком "государство подставит плечо".