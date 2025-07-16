Страны объединяют очень тесные двусторонние связи, указал пресс-секретарь президента РФ

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Россия намерена и дальше развивать тесные двусторонние отношения с Арменией. Последствия же потенциального выхода Еревана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) покажет время, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они интересуются ШОС, то есть они ведут разновекторную политику, как им кажется. Но мы, конечно, заинтересованы в максимальном взаимодействии по всем векторам, по всем направлениям, и помимо многостороннего формата нас все равно объединяют очень тесные двусторонние отношения, - отметил представитель Кремля в комментарии радиостанции "Маяк". - И мы намерены их дальше развивать".

"Последние несколько лет мы наблюдаем стремление к балансированию на разных направлениях. Мы знаем, что конкретно, например, приносит Армении членство в ЕАЭС, - подчеркнул Песков. - Мы посмотрим, что конкретно будет приносить сближение с ЕС. Здесь же все познается в сравнении".