Намечается тенденция на внутринатовский раскол на треке военно-технического сотрудничества, указал старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Члены НАТО не едины в своем стремлении финансировать американский военно-промышленный комплекс (ВПК), о чем говорит отказ некоторых европейских стран от закупки оружия американского производства в интересах киевского режима. Количество таких несогласных может служить показателем раскола внутри Североатлантического альянса, сказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило о том, что Франция не намерена участвовать в инициативе по передаче Украине оружия США, которая будет профинансирована европейскими странами. В газете пояснили, что президент Франции Эмманюэль Макрон давно выступал за то, чтобы европейцы поощряли собственное оборонное производство, закупая оружие у производителей Европы.

"Намечается тенденция на внутринатовский раскол на треке военно-технического сотрудничества, и маркером данного процесса станет количество тех европейских лидеров, которые встанут в оппозицию к продвигаемой администрацией Трампа линии на лоббирование американского ВПК", - сказал Степанов.

Франция как ключевой игрок европейского ВПК

Эксперт добавил, что сейчас наблюдается жесткая конкурентная борьба за общеевропейские оборонные бюджеты, в которой Париж пытается сохранить свою частично независимую позицию с учетом реальных возможностей собственного ВПК. По данным Степанова, на сегодняшний день Франция объективно имеет свой собственный полноценный военно-технический кластер, который способен производить практически всю современную номенклатуру вооружений, от ствольной высокоточной артиллерии до истребителей и подводных лодок. В свое время Франция выступила одним из ключевых доноров Украины, обеспечивая поставку в интересах киевского режима высокоточных самоходных гаубиц Caesar и крылатых ракет SCALP французско-британского производства.

Также следует отметить, продолжает Степанов, что по результатам доклада SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute - Стокгольмского института исследования проблем мира) по оценке глобального рынка вооружений, Париж существенно укрепил свои позиции за последние годы и вышел на второе место после США с 9,6% от общей доли мирового рынка вооружений. Это говорит о том, что на сегодняшний день французский ВПК единственный из европейского индустриального военного потенциала способен конкурировать с американской колоссальной глобальной военно-технической машиной. Поэтому Париж не заинтересован утрачивать эти позиции и тем более покупать продукцию своих прямых конкурентов.

Эксперт напомнил, что соперничество между Парижем и Вашингтоном в сфере военно-технического сотрудничества - давняя история. Так, в 2021 году Австралия разорвала заключенный с французской компанией Naval Group (тогда известной как DCNS) в 2016 году контракт на $66 млрд на строительство 12 неатомных подлодок океанского класса Shortfin Barracuda Block 1A, создание инфраструктуры для их базирования, а также техническое обеспечение и подготовку экипажей в течение 50 лет. Вместо этого Канберра заявила о создании с США и Великобританией нового партнерства в сфере безопасности AUKUS, в рамках которого она получала американские атомные субмарины.

Кроме того, по словам Степанова, французский ВПК наживается на поставках в интересах киевского режима, которые спонсируются через профильные фонды ЕС, а также через возможности так называемой коалиции желающих, которые обеспечивают финансирование серьезных объемов поставок различного типа вооружений, где Франция играет очень значимую роль. Эксперт напомнил и о проекте Readiness 2030 (ранее ReArm Europe) общей стоимостью 800 млрд евро, за который сейчас идет ключевая битва представителей европейского ВПК с Парижем во главе.

Битва за финансирование и удержание позиций

Известно, что ряды не желающих финансировать американский военно-промышленный сектор уже планирует пополнить Чехия, которая также обладает собственными независимыми производственными возможностями. Вполне возможно, по мнению эксперта, мы услышим голос Польши, которая примеряет на себя роль регионального военно-технического хаба и ключевого плацдарма наращивания военного потенциала на восточноевропейском фланге НАТО. Сегодня итальянская газета La Stampa сообщила, что Италия не намерена закупать у США новые вооружения для передачи Украине, в первую очередь потому, что у нее "практически нет бюджетных возможностей для проведения операций такого рода".

Степанов делает вывод о том, что Франция и некоторые другие европейские страны не заинтересованы платить за продукцию американского ВПК, а их втягивают в этот процесс. Вашингтон оказывает серьезное военно-политическое и экономическое давление на всех европейских лидеров, которые склонны воздержаться от данного формата взаимодействия и оплаты поставок в интересах киевского режима американской продукции военного назначения. "Мы наблюдаем кровавый дележ европейского военно-промышленного пирога, битву за финансирование и попытки Парижа удержать относительно контролируемые позиции в отдельных странах Европы. Сможет ли Макрон сохранить эти позиции или он также включится в процесс тотального и бесповоротного финансирования американской военной машины и продвижения ее продукции на европейский рынок, покажет ближайшее время", - говорит эксперт в заключение.