Встречи прошли в Пекине

ТАШКЕНТ, 16 июля. /ТАСС/. Представители внешнеполитического ведомства России приняли участие в межмидовских консультациях государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по вопросам взаимодействия в информационной сфере, которые прошли в Секретариате ШОС в Пекине под председательством китайской стороны. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Узбекистане.

"Состоялся обмен мнениями по широкому спектру направлений коллективных усилий по дальнейшему углублению сотрудничества в сфере медийного сопровождения деятельности Организации", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что в ходе консультаций дана положительная оценка комплексной информационной работе Секретариата ШОС.

"Обсуждены практические аспекты совместных мер в рамках подготовки и проведения предстоящего заседания Совета глав государств-членов ШОС (31 августа-1 сентября в Тяньцзине) в целях обеспечения его объективного и всестороннего освещения в СМИ. Отмечена важность межмидовской координации в целях противодействия попыткам фальсификации и искажения истории и итогов Великой Отечественной и Второй мировой войны", - добавили в пресс-службе.