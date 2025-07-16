Посол России вручил французскому певцу Лаланну фото Путина с подписью президента

В свою очередь музыкант подарил Алексею Мешкову свой сборник стихов под названием L'amour apres l'amour, подчеркнув, что там нет ничего о политике, только поэмы о любви

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Посол России во Франции Алексей Мешков принял в своей парижской резиденции французского певца, актера и публициста Франсиса Лаланна, который в июне вернулся из продолжительной поездки в РФ.

Мешков вручил гостю в подарок фотопортрет президента РФ Владимира Путина с подписью главы государства. Посол выразил благодарность Лаланну за его активную гражданскую позицию, неизменную доброжелательность к России, личный вклад в развитие российско-французских культурных связей, а также пожелал ему дальнейших творческих успехов.

В свою очередь музыкант подарил главе дипмиссии свой сборник стихов под названием L'amour apres l'amour, подчеркнув, что там нет ничего о политике, только поэмы о любви. Он рассказал, что во время своей поездки в Москву приходил к памятнику поэту Александру Пушкину и занимался переводом его произведений на французский язык. Ранее Лаланн передал российскому президенту сборник своих стихотворений "Право на сопротивление".

На встрече с послом певец поблагодарил за оказанный ему прием и полученный подарок, выразив большое восхищение Россией и ее президентом. "Я испытываю огромное уважение и глубокое восхищение этим человеком, который, на мой взгляд, является не только незаменимым для России, но и незаменимым для современного мира. Я считаю, что он, безусловно, является человеком, который лучше всех защищает ценности, которые являются и моими ценностями, - христианские ценности, человеческие ценности", - сказал Лаланн.

"Я думаю, что Россия всегда жила и работала на долгосрочную перспективу, и я надеюсь, что скоро другие страны мира будут черпать вдохновение из этого долгосрочного видения, чтобы построить мир, я хотел сказать, на его фундаменте, но который, возможно, будет более полезен для человечества, чем сейчас", - добавил он.

О Франсисе Лаланне

Французский певец, актер и публицист Франсис Лаланн неоднократно посещал Россию и последнюю поездку приурочил к торжествам в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ходе нее француз записал совместно с российской певицей Еленой Максимовой песню о России.

В интервью ТАСС он сообщил о желании вернуться в РФ и проехать по стране с концертными гастролями. Он также рассказал, что из-за его политической позиции подвергается притеснениям у себя на родине, во Франции, и сталкивается с негласным запретом на организацию концертов. На протяжении последних лет Лаланн последовательно критикует политику президента Франции Эмманюэля Макрона и сменявшихся при нем правительств как в том, что касается принуждения к вакцинации во время пандемии COVID-19, так и по части их политики в отношении России.