Израиль ранее нанес удары по комплексу зданий сирийского Генштаба и еще одному "военному объекту" в Дамаске

ООН, 16 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удары Израиля по Сирии неприемлемы.

"Это неприемлемо", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Израиль ранее нанес удары по комплексу зданий сирийского Генштаба и еще одному "военному объекту" в Дамаске. До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что еврейское государство продолжит наносить удары по Сирии, если ее власти не отведут войска из района города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы. Израильское правительство после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывалось в поддержку друзов, проживающих на территории соседней арабской республики, и выражало намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.