Ровно 80 лет назад — 17 июля 1945 года — началась Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. Она заложила основы послевоенного мира. В ответах на вопросы ТАСС заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с точки зрения политика и юриста рассказал, какие уроки из "Потсдама" извлекла Россия и почему они актуальны в ситуации с Украиной

— Решения Потсдамской конференции были практически сразу нарушены бывшими союзниками СССР по антигитлеровской коалиции. Одновременно в Лондоне и вовсе разрабатывалась операция "Немыслимое" — по нападению на Советский Союз. Вероломство у Запада в крови?

— Юбилей Потсдамской конференции — это возможность заглянуть в прошлое как в зеркало настоящего. При этом важно применять "правильную оптику": не быть наивными и не рассматривать события июля 1945 года изолированно от многовековой политики европейских и — шире — западных элит в отношении нашей страны.

Ревизия и прямое нарушение решений "Потсдама", обесценивание союзничества — всего лишь продолжение довоенной (и еще более ранней) политики Запада в отношении России.

Со времен Петра I, когда Россия заявила о себе как о реальной силе в Европе, мы видим в действиях стран Запада устойчивую, системную тенденцию: враждебность, недоверие, стремление ослабить нашу страну. В составе самых разных коалиций они стремились превратить Россию в падчерицу Европы, которую для "перевоспитания" благосклонно пустили на порог общеевропейского дома. В европейских, а позже и в мировых

делах нашей стране стремились навязать второстепенную, подчиненную роль. Однако результатов это не давало.

Для западных элит независимая, сильная Россия всегда была исторической аномалией. И очень убедительным опровержением их "цивилизационного превосходства". Страх и неготовность к равному диалогу с другими народами рождает подлость и агрессию. Поэтому западные элиты раз за разом пытаются "отыграться", отомстить России за свои прошлые провалы.

Так, в 1945 году "Потсдам" стал не прологом к стабильному миру, а переходной точкой к холодной войне. И происходящее сегодня — прокси-война, а по сути — война полноценная (пуски западных ракет, информация со спутников и пр.), санкционные пакеты, громкие заявления о милитаризации Европы — очередная попытка разрушить ненавидимую Западом "историческую аномалию". Нашу страну — Россию.

Так что "Потсдам" — это урок о том, что отношения с Западом не должны строиться на иллюзиях.

У него "в крови" до сих пор "бродит" не только вероломство, но и больное, сильно устаревшее представление о собственном превосходстве. И нам надо вести себя соответственно. Отвечать по полной программе. А понадобится — и наносить превентивные удары

Мы исторический урок "Потсдама" усвоили. Поэтому сегодня наша страна, как и в 1945-м, защищает не только свои границы, но и сам принцип справедливого мироустройства.

— Именно в Потсдаме были сформулированы критерии трех "Д" — демилитаризации, денацификации и демократизации Германии. Применимы ли обозначенные тогда подходы к современной Украине? Какие "Д", по-вашему, нужно было бы добавить или скорректировать?

— Три "Д" — демилитаризация, денацификация и демократизация — разрабатывались применительно к нацистской Германии как к стране-агрессору, разрушившей международный порядок. "Рейх" образца 1945 года и современная Украина, разумеется, сильно различаются — по масштабу, роли в мире и даже (формально) по государственной идеологии.

Однако есть и очевидное сходство. Во-первых, кризис идентичности и откровенно нацистская символика. Культ коллаборационистских и нацистских идеологов, свастика и "мертвые головы" на военной форме и бронетехнике, другие отсылки к Третьему рейху. Идеологическая повестка дня строится на ненависти к соседу и призывам к "борьбе до конца". Все это поддерживается и насаждается на государственном уровне. Добавим к этому милитаризацию общества: вооруженные формирования приобретают не только боевые, но и политические функции, а часть этих формирований, по сути, слабо подконтрольна государству.

Во-вторых, несменяемость власти и все более явные признаки диктатуры. Избирательные процедуры отменяются под предлогом войны, оппозиция преследуется и сидит в тюрьмах, свобода слова уничтожена.

В-третьих, деградация экономики. Как и Третий рейх в последние месяцы существования, современная Украина находится в очевидном экономическом и управленческом коллапсе, компенсируемом исключительно внешними вливаниями и мобилизационной риторикой.

Все это делает идею применения трех "Д" актуальной.

Демилитаризация для Украины — это не наказание, а шанс перестать быть пешкой в чужих, часто направленных против самой Украины, кровавых геополитических игрищах. Внеблоковый статус страны — обязательная часть демилитаризации по тем же причинам. Кроме того, отсутствие безумных трат на оборону — дополнительный резерв для развития разрушенной экономики.

Денацификация, или "дебандеризация", — не месть, а долгосрочная работа с общественным сознанием, с исторической памятью. Народы наших стран и многих государств постсоветского пространства связывает общая историческая судьба. Такое наследие создает огромный потенциал не просто для мирного соседства, но и для сотрудничества и совместного развития.

Демократизация — не просто выборы. Это восстановление правовых институтов, свободных медиа, партийной конкуренции, разделение ветвей власти. Если бы эти механизмы полноценно действовали на Украине, то ее история после 2014 года пошла бы по совершенно иному, гораздо более благоприятному пути.

К этим трем "Д" я бы добавил четвертое: депаразитизация, или дезинсекция. Жители нынешних территорий, относящихся к так называемой Украине, должны научиться жить сами, отвечая за свои поступки. В противном случае у такой паразитарной Украины нет никаких шансов сохраниться

— В нарушение потсдамских решений страны Запада — в отличие от СССР — фактически провалили процесс денацификации Германии. Нужно ли этот факт не только отразить, но и выделить в российском историческом нарративе? Можно ли считать послевоенный Запад скрытым пособником сохранения нацизма и после 1945-го?

— Я неоднократно обращался к этой теме в своих выступлениях и статьях. Сначала довоенный Запад пестовал и поддерживал нацистский режим Гитлера, а после поражения фашистов во Второй мировой войне приложил максимум усилий, чтобы эта идеология сохранилась. Вместо реальной денацификации на территориях в зоне своей ответственности наши западные "союзники" ограничились лишь формальными и поверхностными мерами. Большинство нацистских преступников, дела которых рассматривались при участии западных органов правосудия, отделались легким испугом, понесли исключительно мягкие наказания или были амнистированы спустя несколько лет после войны. Им самим, их потомкам и сподвижникам не был закрыт путь во власть.

Последствия такой удивительной "терпимости" к нацистским преступникам (в сочетании с оголтелой и яростной русофобией) мы пожинаем сейчас. Особенно в странах, которые были для Гитлера прислугой или расходным материалом, — в Прибалтике, Польше и на ставшей бандеровской Украине

Гордятся своими фашистскими предками и многие высокопоставленные деятели в той же Германии, беря пример с них в своей риторике и практике. Достаточно вспомнить недавнее высказывание министра обороны ФРГ Писториуса о готовности "убивать российских солдат" на "восточном фланге" и в любом случае в отношениях с Россией действовать "с позиции силы". Да и высказывания прямого потомка нацистов канцлера Мерца звучат не менее чудовищно. Все они напоминают тех "антифашистов", которые рассказывают, как их дед героически погиб в концлагере, упав с вышки.

Напомню, что наш президент недвусмысленно заявил: воевать с НАТО и "нападать на Европу" Россия не собирается. Заявления западных политиков на эту тему — полная чушь. Добавлю, что эти бредни расчетливо вбрасывают в информационное поле, чтобы дестабилизировать и без того сложную обстановку. Это еще один фланг открытой войны Запада против нас.

Безусловно, все подобные факты нужно делать достоянием гласности, а не замалчивать. Тезис "история всех рассудит" хорош, если известны все факты и обстоятельства, необходимые для такого суда. Ведь главным судьей для нацистов в гитлеровской Германии стал, как известно, солдат Красной армии.