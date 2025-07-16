Постпред РФ при ООН подчеркнул, что силовой путь решения проблемы заложников в анклаве оказался неэффективным

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Действия Израиля усугубляют гуманитарный кризис и лишают палестинцев надежды на возвращение в свои дома. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа.

"Одной Газой проблемы палестинского населения, к сожалению, не ограничиваются. Нас крайне беспокоит ситуация на Западном берегу реки Иордан, где фиксируется рост интенсивности операций израильских сил. Действия Западного Иерусалима ведут к масштабным разрушениям, усугубляют гуманитарный кризис и лишают перемещенные семьи надежды на возвращение. Регулярно получаем сообщения об убийствах палестинцев, захватах территорий и сносах зданий. Это неприемлемо", - заявил Небензя.

Он призвал Израиль немедленно прекратить насилие на оккупированных палестинских территориях, обеспечить защиту гражданского населения и не препятствовать доставке гуманитарной помощи. По его словам, израильская блокада сектора Газа должна быть снята.

Небензя подчеркнул, что силовой путь решения проблемы заложников в Газе оказался неэффективным. Он призвал к скорейшему прекращению огня при посредничестве международных участников и освобождению всех удерживаемых лиц.

Дипломат также одобрил планы Саудовской Аравии и Франции по проведению международной конференции в поддержку формулы "Двух государств", намеченной на конец июля в Нью-Йорке. "Долгие годы арабо-израильское противостояние доказывает, что иного мирного сценария для Ближнего Востока нет и быть не может", - подчеркнул постпред России.