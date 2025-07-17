Депутат Водолацкий заявил, что Грузия демонстрирует суверенную политику

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками отметил, что в Грузии стараются "не поддаваться на провокации западных НКО"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Новое руководство Грузии, несмотря на провокации со стороны западных некоммерческих организаций (НКО), показывает стремление сохранить свой суверенитет. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщала, что дипломаты на встрече глав МИД стран ЕС 15 июля планировали обсудить вопрос отмены безвизового режима с Грузией на фоне задержаний оппозиционных лидеров и подавления протестов.

"Там [в Грузии] здравомыслящее гражданское общество, руководство. И естественно, они сегодня стараются максимально сохранить суверенитет своего государства, не поддаваться на провокации западных НКО и дальше развивать отношения в рамках своего суверенитета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, выход Грузии из СНГ был продиктован тем, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили являлся ставленником западных спецслужб, исполняющим все их указания.

Отношения Тбилиси и Брюсселя разладились после того, как в мае 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах. У ЕС есть также вопросы к честности и прозрачности парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года в Грузии. В январе 2025 года ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов и должностных лиц. Отдельные страны союза также ввели персональные санкции против представителей грузинской власти.