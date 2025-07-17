17 июля, 05:46
Военная операция на Украине

Шеремет: Европа не хочет тратиться на оружие для близкой к поражению Украины

Депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности отметил, что у части "европейских государств наконец открылись глаза"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Европейские страны отказываются закупать оружие для Украины у США, поскольку не хотят тратить деньги на военную помощь близкой к поражению Украине. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил, что США будут продавать современное оружие государствам - членам НАТО для поставок Украине. Финансировать закупку американских вооружений для Украины выразили готовность, согласно агентству ЧТК, Великобритания, Германия, Дания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция. Западные СМИ сообщали об отказе Венгрии, Италии и Франции, а правительство Чехии заявило о готовности продолжать военную помощь Украине, однако не через покупку американского оружия.

"Это говорит о том, что у ряда европейских государств наконец открылись глаза и они осознали, что их попросту используют и водят за нос, выдавливая из них колоссальные средства на заведомо проигрышные реваншистские проекты. Тем самым лишая страну перспектив всестороннего развития и заставляя ее деградировать, держа в черном теле и ежовых рукавицах уставших налогоплательщиков", - сказал Шеремет.

Депутат выразил уверенность в том, что коалиция государств, стремящихся к суверенитету, будет только шириться. 

Теги:
УкраинаРоссияШеремет, Михаил СергеевичВоенная операция на Украине