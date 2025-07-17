Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич отметил, что это серьезно укрепляет братский дух отношений Белоруссии и России

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Участие граждан Белоруссии в выборах российских органов местного самоуправления - серьезный шаг в политической интеграции двух стран. Об этом заявил ТАСС депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич.

"На мой взгляд, это новый шаг в развитии Союзного государства. Серьезный шаг в интегрировании политических систем [двух государств]", - сказал он.

Парламентарий отметил, что это серьезно укрепляет братский дух отношений Белоруссии и России. "Как [белорусский] президент [Александр Лукашенко] говорит: одно отечество - два государства", - добавил Гайдукевич.

Ранее Совет Федерации ратифицировал протокол о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, который предусматривает возможность участвовать в выборах в органы местного самоуправления (МСУ).

Документ был подписан 13 марта 2025 года в Москве. Протокол предусматривает, что граждане Белоруссии, которые постоянно проживают в России, получат право избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления. Аналогичную возможность (но в отношении белорусских органов МСУ) получат граждане РФ, постоянно проживающие в Белоруссии.