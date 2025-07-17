В Запорожской области предложили строить подземные подстанции для защиты от ВСУ

Cенатор от региона Дмитрий Ворона напомнил, что в начале июня область подверглась массированной атаке дронов

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Строительство электроподстанций подземного типа в Запорожской области и других российских регионах позволит минимизировать последствия ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической инфраструктуре. С соответствующим предложением выступил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона во время правительственного часа с министром энергетики Сергеем Цивилевым.

"Предложил рассмотреть возможность строительства трансформаторных подстанций подземного типа по примеру Израиля, Ирана, Китая и других стран, которые не только переносят их под землю, но и дополнительно укрепляют монолитными заграждениями", - написал Ворона в Telegram-канале.

Он напомнил, что в начале июня Запорожская область подверглась массированной атаке ВСУ, в результате которой значительные повреждения получили объекты энергосистемы. Электроснабжение на всей территории области полностью восстановили 20 июня.

"Применение подобных технологий позволит облегчить жизнь и жителям наших регионов, и энергетикам, которые каждый день с риском для жизни работают под обстрелами, ликвидируя последствия прилетов по объектам энергетической инфраструктуры", - отметил Ворона.

Он добавил, что предложение о строительстве подземных подстанций поддержал сенатор от Курской области Алексей Кондратьев.