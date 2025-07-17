Медведев назвал полной чушью заявления о возможности "нападения РФ на Европу"

Такую дезинформацию вбрасывают специально, заявил заместитель председателя Совета безопасности

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Заявления западных деятелей о том, что Россия якобы может напасть на Европу, это полный бред, и такую дезинформацию вбрасывают специально. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

"Напомню, что наш президент недвусмысленно заявил: воевать с НАТО и "нападать на Европу" Россия не собирается. Заявления западных политиков на эту тему - полная чушь. Добавлю, что эти бредни расчетливо вбрасывают в информационное поле, чтобы дестабилизировать и без того сложную обстановку. Это еще один фланг открытой войны Запада против нас", - указал он.

Безусловно, продолжил Медведев, все подобные факты нужно делать достоянием гласности, а не замалчивать. "Тезис "история всех рассудит" хорош, если известны все факты и обстоятельства, необходимые для такого суда. Ведь главным судьей для нацистов в гитлеровской Германии стал, как известно, солдат Красной армии", - заключил замглавы СБ России.

Ровно 80 лет назад - 17 июля 1945 года - началась Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. Это была последняя конференция союзных держав, победивших во Второй мировой войне. Она заложила основы послевоенного мира. Были решены вопросы о новых границах в Европе, переустройстве Германии, ее долгах, демилитаризации и денацификации.