По словам зампреда Совбеза, Россия выучила уроки "Потсдама" и больше не испытывает иллюзий по поводу отношений с Западом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия должна по полной программе отвечать на действия Запада, а если понадобится - и наносить превентивные удары. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

Он отметил, что в крови у Запада - "не только вероломство, но и больное, сильно устаревшее представление о собственном превосходстве". "Нам надо вести себя соответственно. Отвечать по полной программе. А понадобится - и наносить превентивные удары", - подчеркнул Медведев.

Замглавы Совбеза РФ упомянул об этом, комментируя тот факт, что решения Потсдамской конференции были нарушены бывшими союзниками СССР по антигитлеровской коалиции. По словам Медведева, Россия выучила уроки "Потсдама" и больше не испытывает иллюзий по поводу отношений с Западом.

Ровно 80 лет назад - 17 июля 1945 года - началась Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. Это была последняя конференция союзных держав, победивших во Второй мировой войне. Она заложила основы послевоенного мира. Были решены вопросы о новых границах в Европе, переустройстве Германии, ее долгах, демилитаризации и денацификации.