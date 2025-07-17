Зампред Совета безопасности РФ указал, что демилитаризация для Украины - это не наказание, а шанс перестать быть пешкой в чужих "кровавых геополитических игрищах"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Современная Украина по нескольким признакам похожа на Третий рейх образца 1945 года. Об этом заявил ТАСС зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

Так он ответил на вопрос, могут ли критерии трех "Д" (демилитаризации, денацификации и демократизации), сформулированные для Германии в "Потсдаме", быть сейчас применимы к Украине.

"Три "Д" - демилитаризация, денацификация и демократизация - разрабатывались применительно к нацистской Германии как к стране-агрессору, разрушившей международный порядок. Рейх образца 1945 года и современная Украина, разумеется, сильно различаются - по масштабу, роли в мире и даже (формально) по государственной идеологии. Однако есть и очевидное сходство", - считает Медведев.

Замглавы Совбеза пояснил, что, во-первых, их объединяет кризис идентичности и откровенно нацистская символика. Во-вторых - несменяемость власти и все более явные признаки диктатуры. В-третьих - деградация экономики. "Все это делает идею применения трех "Д" актуальной", - подчеркнул Медведев.

Он указал, что демилитаризация для Украины - это не наказание, а шанс перестать быть пешкой в чужих "кровавых геополитических игрищах". Денацификация или дебандеризация - не месть, а долгосрочная работа с общественным сознанием, с исторической памятью. Демократизация - не просто выборы, а восстановление правовых институтов, свободных медиа, партийной конкуренции, разделение ветвей власти.

"К этим трем "Д" я бы добавил четвертое: депаразитизация или дезинсекция. Жители нынешних территорий, относящихся к так называемой Украине, должны научиться жить сами, отвечая за свои поступки. В противном случае у такой паразитарной Украины нет никаких шансов сохраниться", - подчеркнул Медведев.

О "Потсдаме"

Ровно 80 лет назад - 17 июля 1945 года - началась Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. Это была последняя конференция союзных держав, победивших во Второй мировой войне. Она заложила основы послевоенного мира. Были решены вопросы о новых границах в Европе, переустройстве Германии, ее долгах, демилитаризации и денацификации.